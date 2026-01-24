Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из-за таяния снега под Новороссийском затопило дорогу

В селе Кирилловка под Новороссийском произошло подтопление дорожного полотна из-за обильных дождей и таяния снега. Об этом сообщили в администрации Приморского района.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Жителей Новороссийска и села Кирилловка призвали соблюдать требования безопасности на проезжей части. Горожанам рекомендуют не выезжать на личных автомобилях без острой необходимости в связи с подтоплением дорог.

«Идите пешком только по проверенным маршрутам, держитесь подальше от низин»,— резюмировали в администрации Приморского района Новороссийска.

Согласно данным муниципального центра управления, в Новороссийске ведутся работы по устранению заторов в каналах ливнеотведения. В Приморском районе проводят прочистку стоков и откачку воды с целью минимизации рисков подтоплений, также работы осуществляются в Глебовском сельском округе, Мысхако и Южном районе.

София Моисеенко

