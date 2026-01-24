Кравченко: бизнес не откликнулся на просьбу профинансировать ФК «Черноморец»

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил об отсутствии средств на реконструкцию стадиона «Центральный», которая требуется футбольному клубу «Черноморец» для участия в Первой лиге. Модернизация объекта требует 3,5 млрд руб.

«Я приложил все усилия и обошел все крупные компании, но так и не нашел отклика. К сожалению, сейчас нет финансовой поддержки, которая позволила бы клубу продолжить выступления в Первой лиге в следующем сезоне. Несмотря на это, я продолжаю искать инвестора», — рассказал господин Кравченко на пресс-конференции. Однако, учитывая экономическую обстановку в стране и мире, вероятно, в 2026 году этот вопрос будет «поставлен на паузу», отметил мэр.

По словам главы города, все вопросы, включая финансовые, еженедельно обсуждаются с руководством команды. Андрей Кравченко подчеркнул, что «Черноморец» точно не повторит судьбу «Химок» (клуб, выступавший в высшем дивизионе чемпионата России, прекратил свое существование из-за финансовых проблем). По данным мэра, до конца января будет назначен новый главный тренер клуба.

В мае 2025 года футбольный клуб «Черноморец» не получил лицензию на участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2025/2026 из-за несоответствия городского стадиона современным стандартам.

Через месяц совладелец и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев объявил о прекращении инвестиций в футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска, сославшись на отсутствие поддержки со стороны местных властей в вопросе строительства нового стадиона.

