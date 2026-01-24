Прокуратура проверяет обстоятельства ДТП в Татарке после гибели 4 человек

Четыре человека, включая ребенка, погибли в результате встречного столкновения двух легковых автомобилей в Шпаковском округе Ставропольского края. Об этом сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Прокуратура Шпаковского района начала проверку по факту происшествия. В ходе расследования будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.

Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте аварии координирует заместитель прокурора Шпаковского района Денис Бородин. Особое внимание уделяется качественному оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Ход и результаты следственных действий контролирует надзорное ведомство.

Авария произошла вечером 23 января на пятом километре дороги «Обход села Татарка». По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля, двигавшихся навстречу друг другу. В результате ДТП погибли водитель Hyundai и двое его пассажиров, один из которых несовершеннолетний, а также водитель Lada Granta. Двоих несовершеннолетних пассажиров Hyundai доставили в больницу Ставрополя.

Тат Гаспарян