В Шпаковском округе Ставрополья в ДТП погибли четыре человека

В Шпаковском округе Ставропольского края при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, двое детей госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, ДТП произошло 23 января около 19:00 на пятом километре автодороги Обход с. Татарка. По предварительным данным, столкнулись лобовым образом Hyundai и Lada Granta.

В результате аварии погибли водитель Hyundai и двое его пассажиров, один из которых несовершеннолетний, а также водитель Lada Granta. Двоих несовершеннолетних пассажиров Hyundai доставили в больницу Ставрополя.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Подробные обстоятельства аварии выясняются.

Валентина Любашенко