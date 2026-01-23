Главные новости за 23 января. Кавказ

Прокуратура Ставропольского края контролирует ход восстановления теплоснабжения в 24 домах Кисловодска и 49 домах Невинномысска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Почти 260 тыс. жителей Северной Осетии прошли диспансеризацию в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. По словам руководителя региона, это позволяет не только оценить общее состояние здоровья, но и выявить возможные заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Дорогу к Махачкалинскому морскому торговому порту планируют полностью ввести в эксплуатацию в конце 2026 года, сообщает пресс-служба правительства республики. Власти республики называют ее одним из ключевых инфраструктурных проектов для коридора «Север–Юг» и разгрузки центра Махачкалы.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев заявил в своем Telegram-канале о рекордном росте туристического потока: в 2025 году город принял более 541 тыс. туристов против 270 тыс. в 2019 году. Эта цифра отражает уверенную динамику восстановления и развития курорта после пандемии.

В Кабардино-Балкарии в 2026 году продолжат обновление дорожной инфраструктуры к природным и культурным объектам. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Северная Осетия уверенно наращивает производство товарной рыбы. В 2025 году регион укрепил лидерство в СКФО по аквакультуре. Годовой рост составил 20%, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.