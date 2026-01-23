Бывший глава «Ставэлектросети» получил семь лет за завышение цен госконтрактов

Промышленный районный суд Ставрополя приговорил к лишению свободы троих участников преступной группы, которые с 2021 по 2023 год похитили из бюджета более 46 млн руб. через завышение цен по государственным контрактам на поставку электротехнической продукции. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным регионального управления ФСБ России, экс-глава «Ставэлектросети» организовал преступную группу из руководителей коммерческих организаций для хищения бюджетных средств. Схема заключалась в поставке предприятию электротехнической продукции по искусственно завышенным ценам через подконтрольные коммерческие структуры.

В результате противоправных действий стоимость товаров по девяти государственным контрактам оказалась завышена более чем на 46 млн руб.

Схему мошенников раскрыли сотрудники краевого управления ФСБ и городского управления МВД. Уголовное дело возбудило главное управление МВД России по Ставропольскому краю.

Организатору суд назначил семь лет лишения свободы в колонии общего режима и 1 млн руб. штрафа. Руководитель первого ООО получил 6,5 года колонии общего режима и аналогичный штраф. Третий осужденный приговорен к четырем годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Валентина Любашенко