Главные новости за 23 января. Новороссийск

Дачи Щенсновича и Голицына в Новороссийске планируют сохранить как объекты культурного наследия в рамках концессионных соглашений в 2026 году.

Во время проведения патриотической акции «Бескозырка» в Новороссийске перекроют дороги для движения транспорта. Традиционное шествие пройдет без участия зрителей.

На зимовку в Новороссийск прилетела стая из 150 краснокнижных кудрявых пеликанов. По словам эксперта Антона Поповича, птицы прилетели из Анапского района.

За неделю в Анапе и Темрюкском районе не обнаружили новых выбросов нефтепродуктов.

В Новороссийске проведут капитальный ремонт школы №21, являющейся объектом культурного наследия регионального значения. На эти цели уйдет более 11 млн руб.

На пресс-конференции мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что дворец спорта «Черноморский» в Южном районе ждет не достройка, а полноценная реконструкция.

По итогам 2025 года потери воды в Новороссийске удалось сократить более чем на 8% благодаря замене и ремонту сетей.

Власти Новороссийска ждут получения разрешений на эксплуатацию новых участков мусорного полигона ООО «Терра-Н». Мусор на свалку не вывозится с прошлого года, ТКО складируют на площадке временного накопления.