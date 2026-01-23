В Кисловодске у Лермонтовской скалы построят деревню времен XIX века

Власти Кисловодска начнут в 2026 году модернизацию трех памятников природы — горы «Кольцо», «Замка коварства и любви», а также «Лермонтовской скалы». Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС Кавказ.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«У нас три загородные локации, которые мы будем активно развивать в этом году. Заканчиваем проектирование горы Кольцо»,— рассказал чиновник.

Замок коварства и любви станет новой точкой притяжения. «Второй объект у нас — Замок коварства и любви, мы сейчас проектируем, в том числе за счет туристического налога»,— пояснил глава города.

По его словам, в прошлом году там построили дорогу, а в этом планируют открыть бювет нарзана, закрытый четыре года назад.

\

Перед Лермонтовской скалой создадут деревню времен романа «Герой нашего времени». «Мы хотим сделать перед ней настоящую деревню тех лет. Там будут мазанки, и все из камня, без современной брусчатки для того, чтобы передать дух того времени», — объяснил Моисеев.

В деревне планируют организовать торговлю и несколько комнат для ночлега.

Кроме того, в Кисловодске продолжат развивать Комсомольский парк, где появятся новые аттракционы. Рядом со Старым озером инвестор начинает строительство оздоровительно-развлекательного центра. Также в городе планируют приступить к созданию набережной.

Валентина Любашенко