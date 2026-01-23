В КБР могут завершить реконструкцию дороги к Чегемским водопадам в 2026 году

В Кабардино-Балкарии в 2026 году продолжат обновление дорожной инфраструктуры к природным и культурным объектам. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основные усилия, по данным властей, направят на участок «Малка — Ингуши», ведущий к эко-парку «Долина Нарзанов» и урочищу Джилы-Су. Два отрезка отремонтируют на общей протяженности около 12 км.

Кроме того, в этом году планируют завершить обновление автодороги «Чегем-2 — Булунгу», которая связывает Чегемские водопады, парк «Флай Чегем», комплекс «Верхний Чегем», мемориальный дом-музей Кайсына Кулиева и плато Кум-Тюбе. Сейчас отремонтировано свыше 12 км трассы, восстановлено 14 мостовых переходов и установлено 10 км освещения.

Кроме того, планируется ремонт участка в 6 км «Нальчик — Майский», по которому добираются к туристическому комплексу «Шато-Эркен».

Константин Соловьев