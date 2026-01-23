СтГАУ тестирует трехступенчатую модель подготовки кадров до 2030 года

Президент России Владимир Путин включил Ставропольский государственный аграрный университет в расширенный состав участников пилотного проекта по реформированию высшей школы. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации ведомства, СтГАУ стал единственным университетом Северного Кавказа и единственным учебным заведением аграрного профиля среди площадок для апробации новых принципов подготовки кадров для ведущих отраслей национальной экономики.

«Проект направлен на трансформацию двухуровневой структуры «бакалавриат-магистратура» и предлагает альтернативу в виде адаптивной системы. В ней продолжительность и содержание образовательных программ напрямую зависят от профессиональных требований»,— пояснили в сообщении.

Система включает три ступени: базовую продолжительностью 4-6 лет, специализированную для расширенной профессиональной подготовки и аспирантуру, ориентированную на формирование научных и преподавательских кадров.

В СтГАУ считают, что такие изменения полезны для сельскохозяйственного образования. Агропромышленному сектору крайне необходимы специалисты, умеющие совмещать теорию с практическими навыками и опытом. Реформа сделает обучение по аграрным профилям более длительным, но и более последовательным.

«Новая модель высшего образования позволит точнее связать содержание программ с требованиями отрасли и повысить качество подготовки специалистов для ключевых направлений АПК», — отметил ректор СтГАУ Владимир Ситников.

Эксперимент по трансформации высшего образования продлится до 2030 года. Наряду с профильными структурами его координирует Минсельхоз России.

Валентина Любашенко