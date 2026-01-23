На Ставрополье выпускник регпрограммы СВО получил должность в театре Лермонтова

Участник программы «Герои Ставрополья» Никита Кирчанов назначен заместителем директора по производству театра драмы им. Лермонтова в Ставрополе и представил концепцию современного культурного кластера в краевом центре. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По информации ведомства, региональная программа «Герои Ставрополья», стартовавшая в 2024 году, сочетает теоретическую подготовку с практической стажировкой в органах власти края и муниципалитетов. Кирчанов проходил стажировку в министерстве культуры под руководством Татьяны Лихачевой.

В качестве дипломного проекта он представил концепцию создания в Ставрополе культурного кластера, который объединит театральные, музейные и образовательные площадки. Эксперты оценили проект как потенциальный драйвер культурного туризма и качественного досуга для жителей региона.

19 декабря губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил дипломы первым выпускникам региональной программы «Герои Ставрополья».

«Никита — пример человека, который пришел с четкой мотивацией и сразу включился в работу. Появление таких людей, с фронтовой закалкой и ясным пониманием цели, открывает новые перспективы развития отрасли культуры»,— отметила министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева.

Валентина Любашенко