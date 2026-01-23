СК направил в суд дело о взятках в сфере кадастровой оценки в Дагестане

Следственный комитет Дагестана завершил расследование дела в отношении двух участников организованной группы, которые в 2023-2024 годах получали взятки на сумму свыше 10 млн руб. за незаконное снижение кадастровой стоимости недвижимости.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах), а также ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, один из фигурантов дела занимал должность в государственном учреждении и возглавлял комиссию по рассмотрению заявлений об установлении кадастровой стоимости. Он организовал преступную схему, обеспечивал подготовку поддельных отчетов об оценке и принятие заведомо незаконных решений.

Второй участник группы использовал электронную цифровую подпись руководителя коммерческой организации, чтобы придать фиктивным отчетам видимость законных документов. Также он участвовал в распределении полученных денежных средств.

Взятки поступали от владельцев объектов недвижимости, которые стремились незаконно уменьшить кадастровую стоимость своего имущества для снижения налоговой нагрузки. Преступная деятельность носила системный характер.

Следственные органы собрали достаточную доказательственную базу. Уголовные дела направлены прокурору для утверждения обвинительных заключений.

Валентина Любашенко