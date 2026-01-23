Суд лишил СНТ «Дагестанские огни» 4 га земли на побережье Каспийского моря

Арбитражный суд Дагестана удовлетворил иск Территориального управления Росимущества и признал недействительным договор аренды земельного участка стоимостью более 18 млн руб. на побережье Каспийского моря, заключённый с садоводческим товариществом «Дагестанские огни». Резолютивная часть решения суда опубликовано в картотеке дела.

Суд признал недействительным договор аренды от 2 мая 2024 года, заключенный между ведомством и товариществом. Спорный земельный участок площадью свыше 41 тыс. кв. м расположен на побережье Каспийского моря в Дербентском районе. Кадастровая стоимость территории составляет более 18 миллионов рублей.

Участок относится к категории земель особо охраняемых территорий и объектов. Разрешенное использование — туристско-рекреационная деятельность. Земля находится в федеральной собственности.

Решением суда товарищество «Дагестанские огни» обязано освободить участок и передать его государству в течение 10 дней после вступления постановления в силу. Документ также служит основанием для аннулирования записи об аренде в Едином государственном реестре недвижимости.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Садоводческое товарищество «Дагестанские огни» специализируется на управлении нежилым фондом в одноименном городе республики. Председателем является Патахудин Магомедов. СНТ зарегистрировано в 2010 году.

Тат Гаспарян