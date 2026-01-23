Жительницу Ставрополья осудили за махинации с поддельной справкой о смерти мужа

Суд приговорил 43-летнюю жительницу аула Абрам-Тюбе Нефтекумского округа к 7,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года за покушение на мошенничество (3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ) в сфере страхования и дачу взяток (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи установили, что в сентябре 2023 года муж осужденной оформил кредит на покупку строящегося жилья и договор страхования жизни от несчастных случаев сроком на один год. В октябре 2024 года мужчина умер, однако срок действия полиса к тому моменту уже закончился, а причина смерти не позволила бы получить страховые выплаты.

После смерти супруга женщина сделала поддельный страховой полис, скрыв информацию о его смерти. Затем она за взятку в 5 тыс. руб. получила у судебно-медицинского эксперта новую справку о смерти супруга с ложными сведениями о дате и причине кончины и обратилась в страховую компанию для получения выплаты в более 4,9 млн руб.

Кроме того, чтобы скрыться от уголовной ответственности, фигурантка в отделе ФСБ передала сотруднику взятку в 500 тыс. руб. Правоохранитель отказался от денег, а женщину задержали на месте.

Уголовное дело в отношении судебно-медицинского эксперта по обвинению в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) находится на рассмотрении в суде.

Константин Соловьев