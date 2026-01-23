На Дону число преступлений с участием несовершеннолетних уменьшилось на 24,68%

По итогам 2025 года количество преступлений с участием несовершеннолетних в Ростовской области уменьшилось на 24,68%. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по региону Александр Речицкий.

Если в 2024 году таких преступлений было зарегистрировано 487, то 2025 году — 380. Кроме того, снижается и количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В 2025 году их было зафиксировано 1,7 тыс., а годом ранее — 1,8 тыс.

Также в Ростовской области около 60% детей, которые состоят на профилактическом учете в подразделениях ПНД, вовлечены в организованные формы досуга. 22,4% из них — участники «Движения Первых».

Мария Хоперская