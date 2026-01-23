В Дагестане суд поддержал увольнение сотрудника ФСИН за употребление наркотиков

Верховный суд Дагестана отменил решение о восстановлении младшего инспектора УФСИН, уволенного в мае 2024 года после положительного теста на каннабиноиды. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кизилюртовский районный суд ранее признал незаконным увольнение бывшего работника УФСИН России по Дагестану. Истец занимал должность младшего инспектора дежурной службы в следственном изоляторе республики. Его уволили по статье о расторжении контракта в связи с нарушением обязательств служащим.

Причиной увольнения стали результаты внутренней проверки. В ходе профилактических мероприятий у инспектора выявили положительный результат анализа на наркотические вещества.

Экс-работник обжаловал увольнение в суде, заявив, что не принимал запрещенные препараты, а процедуры освидетельствования и проверки провели с нарушениями. Районный суд согласился с аргументами истца о несоблюдении порядка освидетельствования и постановил восстановить его на службе, взыскав зарплату за период вынужденного прогула. Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Дагестана пришла к противоположным выводам.

Апелляционная инстанция указала, что ключевым доказанным фактом является пребывание служащего при исполнении обязанностей в состоянии наркотического опьянения. Это подтверждено актом медицинского освидетельствования, проведенного в аккредитованной организации — республиканском наркологическом диспансере. В биологическом образце обнаружили каннабиноиды.

Таким образом, инстанция отменила решение первой инстанции и отказала истцу в удовлетворении требований.

Константин Соловьев