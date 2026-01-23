В Дагестане следователи раскрыли похищение человека и требование 3 млн рублей

Следственный комитет завершил расследование дела о похищении жителя Махачкалы группой злоумышленников, которые требовали у него 3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Дагестану.

Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы закончил работу над уголовным делом в отношении местных жителей. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, а также из корыстных побуждений), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере), п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, совершенное родителем), а также ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение официального документа гражданина — паспорта).

По данным следствия, в январе 2025 года обвиняемые разработали план незаконного получения денег. Участники группы выяснили, где находится потерпевший в одном из кафе Махачкалы, и воспользовались его доверительными отношениями с женщиной, не знавшей о преступных намерениях.

9 января 2025 года злоумышленники обманом заставили местного жителя покинуть кафе-бар. После этого они применили к нему физическое насилие, насильно посадили в автомобиль и незаконно удерживали.

Во время поездки обвиняемые продолжили избивать жертву, угрожали дальнейшим насилием и демонстрировали предмет, похожий на огнестрельное оружие. Преступники потребовали передать им 3 млн руб., а для давления украли у потерпевшего паспорт.

Позднее гражданина высадили в одном из дворов Махачкалы при условии последующей передачи денег. В результате действий злоумышленников ему причинили телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Валентина Любашенко