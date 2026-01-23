В Невинномысске под угрозой оказалась реконструкция сквера за 229,5 млн рублей

Прокуратура Невинномысска вмешалась в благоустройство сквера Семьи на улице Дунаевского и обеспечила выполнение работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Проект стартовал в 2025 году после победы в Всероссийском конкурсе комфортной городской среды для малых городов. Город выделил 104,3 млн руб. из федерального гранта, краевого и местного бюджетов плюс частных инвестиций, а в 2026 году общая сумма выросла до 229,5 млн руб. по контракту с краснодарским подрядчиком.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

В IV квартале 2025 года прокуратура выявила угрозу: подрядчик выполнил лишь 25% работ, подставив под удар освоение 100 млн руб. Регулятор вручил предостережение руководителю компании, требуя ускорить темпы. Подрядчик отреагировал: завершив этап к концу года, он освоил все средства без потерь.

Сейчас работы идут по графику под надзором прокуратуры. Подрядчики демонтировали старые конструкции, выровняли рельеф, уложили плитку и готовят аллею со скамейками, фонтан, освещение, детские и спортивные площадки. Мэр Михаил Миненков обещает открыть обновленный сквер в 2026 году как точку притяжения для семей.

Глава города рассчитывает, что сквер укрепит привлекательность Невинномысска. Проект вписывается в региональный план: Ставропольский край в 2026 году направит свыше 1 млрд руб. на благоустройство населенных пунктов региона, включая промышленный Невинномысск. Прокуратура продолжила надзор, предотвратив повтор срыва.

Станислав Маслаков