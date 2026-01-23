Ущерб от действий киберпреступников в Ростовской области превысил 2,5 млрд рублей

В 2025 году на киберпреступления от общего числа зарегистрированных в Ростовской области преступлений пришлось 30%. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Несмотря на отрицательную динамику по таким преступлениям, потери жителей региона превышают 2,5 млрд руб.

Вместе с тем, растет раскрываемость таких преступлений. Как отметил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий, в 2024 году раскрываемость краж с банковских счетов составляла 35,8%, а в 2025 году — 45,1%. Раскрываемость кибермошенничества в 2025 году составляла 8,3%, а годом ранее — 4,3%. По тяжким и особо тяжким составам также наблюдается рост: 44,4% в 2025 году против 33,3% в 2024 году.

Мария Хоперская