В прошлом году за пределы РФ из Ростовской области выдворили 37 мигрантов

В 2025 году за пределы РФ из Ростовской области выдворили 37 мигрантов, более 200 уголовных дел возбуждено по фактам организации незаконной миграции. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по региону Александр Речицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Количество поставленных на учет иностранных граждан увеличилось на 2%. Сотрудники полиции зафиксировали свыше 42 тыс. правонарушений в области миграционного законодательства, а в отношении более тысячи иностранных нарушителей принято решение об их административном выдворении.

В настоящее время в школах Ростовской области обучается более 20 тыс. детей мигрантов. Это не более 5% от общего числа школьников.

Мария Хоперская