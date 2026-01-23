В КЧР банк взыскал в суд 801 млн рублей с компании за преднамеренное банкротство

Черкесский городской суд рассмотрел дело по иску «Сбербанка» к руководителю и учредителю ЗАО «Висма» и ООО «Мастер плюс» о компенсации за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что руководитель компании «Висма» умышленно довел компанию до неплатежеспособности. Он увеличивал долги предприятия и сокращал его активы через заключение фиктивных контрактов с различными фирмами, выводя деньги из оборота. В 2012–2013 годах банк кредитовал «Висму» и стал основным займодавцем на сумму свыше 1 млрд руб.

Первоначально «Сбербанк» требовал возместить ущерб в размере 1,2 млрд руб., но в ходе процесса снизил претензии до 801 млн руб.

Суд частично удовлетворил требования банка. С учредителя взыскали более 801 млн руб. компенсации и 900 тыс. руб. госпошлины. Претензии к ООО «Мастер плюс» остались без удовлетворения. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Константин Соловьев