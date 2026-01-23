За год в Ростовской области обнаружили семь нарколабораторий
В 2025 году в Ростовской области обнаружили семь нарколабораторий. Ежемесячно они производили от 30 до 100 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По две лаборатории обнаружили в Ростове-на-Дону и Красносулинском районе. Остальные находились в Азовском, Веселовском и Целинском районах.
Раскрываемость преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, увеличилась на 4,5% до 51,5%. В 2024 году показатель составлял 47%.
Однако, на протяжении последних шести лет значительным остается количество смертельных отравлений наркотиками и психотропными веществами. Начиная с 2020 года, когда показатель составлял 48 смертей, их число только увеличивалось. В 2022 году их уже было 187, в 2023 году — 184, а в 2024 — 246 случаев. В 2025 году количество случаев снизилось до 207.