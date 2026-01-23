За год в Ростовской области обнаружили семь нарколабораторий

В 2025 году в Ростовской области обнаружили семь нарколабораторий. Ежемесячно они производили от 30 до 100 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.

По две лаборатории обнаружили в Ростове-на-Дону и Красносулинском районе. Остальные находились в Азовском, Веселовском и Целинском районах.

Раскрываемость преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, увеличилась на 4,5% до 51,5%. В 2024 году показатель составлял 47%.

Однако, на протяжении последних шести лет значительным остается количество смертельных отравлений наркотиками и психотропными веществами. Начиная с 2020 года, когда показатель составлял 48 смертей, их число только увеличивалось. В 2022 году их уже было 187, в 2023 году — 184, а в 2024 — 246 случаев. В 2025 году количество случаев снизилось до 207.

Мария Хоперская