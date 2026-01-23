Суд отменил взыскание 59 млн рублей субсидий с агропредприятия на Ставрополье

Арбитражный суд Ставропольского края обязал министерство сельского хозяйства региона вернуть ООО «Солнечный дар» 59,5 млн руб. субсидии, признав незаконным требование о ее возврате. Резолютивная часть решения суда опубликована в картотеке дела.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Компания оспаривала требование ведомства от 5 мая 2025 года о возмещении господдержки в сумме почти 60 млн руб.

По результатам разбирательства суд признал недействительным требование министерства о взыскании указанной суммы. Одновременно судебная инстанция постановила, что минсельхоз должен возвратить ООО «Солнечный дар» субсидию в полном объёме — 59,5 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Солнечный дар» зарегистрировано в станице Новотроицкая Ставропольского края в 2015 году. Основной вид деятельности — выращивание овощей защищенного грунта. Компания входит в состав агропромышленного холдинга ООО «Эко-Культура», учредитель — Александр Рудаков. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка за 2024 год составила 7,7 млрд руб., убыток — 235,1 млн руб.

В процессе участвовали представители истца и ответчика, а также прокуратура Ставропольского края, представитель которой не явился на заседание. Решение принято на основании статей Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Тепличный комплекс «Солнечный дар» — одно из крупных тепличных хозяйств закрытого грунта в России. Предприятие специализируется на круглогодичном производстве овощей. Производственные площади расположены в Ставропольском крае и составляют 121,1 га, на которых ежегодно выращивается более 62 тыс. т овощей. На предприятии работают более 2,5 тыс. сотрудников.



Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что задолженность была связана с субсидиями, которые ООО «Солнечный дар» получало в 2021–2022 годах по соглашениям с министерством на возмещение процентов по инвестиционному кредиту от 10 ноября 2016 года. По итогам внеплановой проверки управление Федерального казначейства 17 января 2024 года признало выдачу этих средств незаконной и потребовало от министерства вернуть 315,5 млн руб. в федеральный бюджет до 1 ноября.

Тат Гаспарян