Аптеку в Ростове-на-Дону оштрафовали за неправильное хранение препаратов

Арбитражный суд Ростовской области привлек к административной ответственности аптеку, расположенную на проспекте Буденновском, 98 в Ростове-на-Дону, и назначил штраф после внеплановой проверки Росздравнадзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Проверку провели после срабатывания индикатора риска. Специалисты обнаружили 80 упаковок препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, которые лежали на сейфе вместо правильного хранения внутри него. Кроме того, инспекторы выявили нарушения в оформлении рецептов. Так, в документах неправильно указывалось наименование медицинской организации, их выписавшей. Часть рецептов была выписана одним медучреждением, но заверена печатью другой организации.

В ведомстве уточняют, на эту аптеку неоднократно жаловались жители Ростова-на-Дону в социальных сетях. Размер штрафа, согласно решению суда, составил 4 тыс. руб.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ростове-на-Дону пресекли незаконную торговлю рецептурными препаратами в одной из аптек Ленинского района.

Константин Соловьев