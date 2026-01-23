На Дону в 2025 году зафиксировали 142 преступления террористической направленности

По итогам 2025 года в Ростовской области зарегистрировали 142 преступления террористической направленности. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Максимальное число дел этой категории возбудили по следующим статьям: террористический акт (ст. 205 УК РФ) — 71 дело, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма (ст. 205.2 УК РФ) — 19 дел, а также организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ) — 18 дел. В регионе зафиксировали 41 преступление экстремистского характера, где самой распространенной статьей стала организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации (ст. 282.2 УК РФ). По ней возбудили 13 уголовных дел.

В 2025 году жители Ростовской области, находясь под воздействием третьих лиц, совершили 37 преступлений террористического характера. Из них 19 — на объектах транспорта, а 13 — с участием несовершеннолетних.

Вместе с тем, число преступлений, связанных с заведомо ложным сообщениями об актах терроризма, снизилось 14,2%. Если в 2024 году их было 358, то в 2025 — 307.

Мария Хоперская