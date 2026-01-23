В Баксане КБР планируют отремонтировать детсад № 3

В Баксане в рамках нацпроекта планируется провести капитальный ремонт структурного подразделения № 3 средней общеобразовательной школы № 5. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

До конца 2026 года планируется заменить кровлю, инженерные коммуникации, окна и двери, отремонтировать фасад, а также провести внутреннюю отделку помещений. В учебных кабинетах уложат плитку и ламинат.

Общая площадь здания превышает 1,1 тыс. кв. м. В настоящее время учреждение посещают 204 воспитанника.

Константин Соловьев