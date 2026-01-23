В Баксане КБР планируют отремонтировать детсад № 3
В Баксане в рамках нацпроекта планируется провести капитальный ремонт структурного подразделения № 3 средней общеобразовательной школы № 5. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.
До конца 2026 года планируется заменить кровлю, инженерные коммуникации, окна и двери, отремонтировать фасад, а также провести внутреннюю отделку помещений. В учебных кабинетах уложат плитку и ламинат.
Общая площадь здания превышает 1,1 тыс. кв. м. В настоящее время учреждение посещают 204 воспитанника.