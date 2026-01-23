Прокуратура помогла 72 работникам Ставрополя вернуть 11 млн рублей зарплаты

После вмешательства прокуратуры одно из промышленных предприятий Ставропольского края выплатило 72 работникам задолженность по зарплате в 11 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Руководство компании не рассчиталось с сотрудниками за декабрь 2025 года. После чего они обратились в прокуратуру.

Расчет по зарплате был произведен по представлению надзорного органа.

Наталья Белоштейн