В Ростовской области с владельца свалки планируют взыскать 3,1 млн рублей

С владельца свалки в Азовском районе планируют взыскать 3,1 млн руб. экологического ущерба. Площадь загрязнения земель составила 668 кв м. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По результатам анализа проб, отобранных на месте, специалистами ведомства зафиксировано превышение концентраций загрязняющих веществ.

Так как нарушитель отказался добровольно возмещать ущерб, Росприроднадзор обратился с иском в Ростовский областной суд. Теперь же владелец свалки обязан возместить вред по решению суда.

Наталья Белоштейн