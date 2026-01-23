Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области с владельца свалки планируют взыскать 3,1 млн рублей

С владельца свалки в Азовском районе планируют взыскать 3,1 млн руб. экологического ущерба. Площадь загрязнения земель составила 668 кв м. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По результатам анализа проб, отобранных на месте, специалистами ведомства зафиксировано превышение концентраций загрязняющих веществ.

Так как нарушитель отказался добровольно возмещать ущерб, Росприроднадзор обратился с иском в Ростовский областной суд. Теперь же владелец свалки обязан возместить вред по решению суда.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все