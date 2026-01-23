В Ростовской области с владельца свалки планируют взыскать 3,1 млн рублей
С владельца свалки в Азовском районе планируют взыскать 3,1 млн руб. экологического ущерба. Площадь загрязнения земель составила 668 кв м. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По результатам анализа проб, отобранных на месте, специалистами ведомства зафиксировано превышение концентраций загрязняющих веществ.
Так как нарушитель отказался добровольно возмещать ущерб, Росприроднадзор обратился с иском в Ростовский областной суд. Теперь же владелец свалки обязан возместить вред по решению суда.