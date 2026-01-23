В Ростове руководителя фирмы обвинили в сокрытии налогов на 14 млн рублей
Руководителя одной из компаний Ростова-на-Дону обвинили в сокрытии 14 млн руб. налогов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Фигурант для расчета с кредиторами использовал счета аффилированной организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Налоговую задолженность обвиняемый погасил во время расследования. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.