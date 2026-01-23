Мемориал павшим солдатам получил охранные границы на Ставрополье

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия 22 января утвердило границы территории памятника павшим воинам в Великой Отечественной войне. Мемориал возведен в 1955 году и расположен в селе Ростовановское Курского района возле конторы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Приказ также определил требования к ведению деятельности в границах охранной зоны и режим использования территории объекта регионального значения. Проект границ разработал индивидуальный предприниматель Прокофьев А.И.

На территории памятника разрешается вести хозяйственную деятельность, которая не противоречит требованиям сохранности мемориала и позволяет обеспечить его функционирование в современных условиях. Допускается проведение научно-исследовательских, изыскательских и ремонтно-реставрационных работ для физической сохранности объекта, включая консервацию, ремонт и приспособление для современного использования.

Одновременно введен ряд запретов. На охраняемой территории нельзя возводить капитальные постройки и увеличивать объемно-пространственные характеристики существующих зданий. Запрещены земляные, строительные и мелиоративные работы, кроме мероприятий по сохранению культурного наследия. Также недопустимы снос или разрушение памятника и размещение наружной рекламы.

Ранее управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия утвердило границы территории регионального памятника «Хоперская палатка» 1976 года.

Тат Гаспарян