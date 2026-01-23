В Ставрополе утвердили границы охраны Хоперской палатки

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия приказом от 21 января утвердило границы территории регионального памятника «Хоперская палатка» 1976 года. Объект расположен в Ставрополе на Комсомольской горке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Фото: Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия

Документ также определяет требования к деятельности в границах территории памятника и режим её использования. Проект границ разработало ООО «Научно-проектная реставрационная мастерская «Южная крепость».

В границах охранной зоны разрешена хозяйственная деятельность, не противоречащая сохранности объекта и позволяющая его функционирование в современных условиях. Допускается проведение научно-исследовательских, изыскательских и реставрационных работ для физической сохранности памятника.

Запрещается возведение новых капитальных объектов и увеличение характеристик существующих строений. Не допускаются земляные, строительные и мелиоративные работы, кроме мероприятий по сохранению культурного наследия. Также запрещён снос памятника и размещение наружной рекламы.

Решение принято в соответствии с федеральным законом об объектах культурного наследия и региональным законодательством Ставропольского края.

«Хоперская палатка» (второе название — «Символический ключ от города») — военно-исторический памятник, установленный в 1976 году в Ставрополе к 200-летию со дня основания города. Памятник выглядит как стилизованная походная палатка или три раскрытые книги, стоящие на многоугольном стилобате. На них изображён план Ставропольской крепости и мемориальные доски с надписями: «План Ставропольской крепости. 1811 год» и «Станица Ставрополь. 1877 год».

Тат Гаспарян