Ростовская область полностью погасила задолженность перед банками

К началу 2026 года Ростовская область полностью рассчиталась с банками по всем кредитам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

На конец третьего квартала 2025 года задолженность перед финансовыми учреждениями составляла 6,4 млрд руб., а общий государственный долг региона достигал 52,7 млрд руб.

К 1 декабря 2025 года госдолг области сократился до чуть более 51 млрд руб. Он был сформирован исключительно за счет бюджетных кредитов, предоставляемых Москвой, которые выдаются под минимальный процент.

В прошлом году регион принял решение не покрывать дефицит бюджета за счет дорогих банковских кредитов. В 2026 году планируется финансировать дефицит через выпуск облигаций на 28,1 млрд руб. При этом муниципалитеты Ростовской области до сих пор остаются должниками банков, хотя в конце прошлого года их коммерческая задолженность снизилась с 4,4 млрд руб. до 3,6 млрд руб. к 1 декабря 2025 года.

Наталья Белоштейн