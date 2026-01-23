В Дагестане 16-этажный гостиничный комплекс получил положительную экспертизу

Проектная документация 16-этажного гостиничного комплекса в Махачкале на проспекте Амет-хана Султана получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующие сведения внесены в реестр 16 января 2026 года, сообщается на портале ГИС «ЕГРЗ».

Объект планируется возвести на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000082:1527. Застройщиком выступает Яхьяев Сакит Яхьяевич. Проектную документацию подготовило ООО «Доминант 05» из Махачкалы.

Экспертизу провела владимирская компания ООО «Коин-С». Организация выдала заключение под номером 05-2-1-2-000644-2026, разрешающее строительные работы.

Гостиничный комплекс станет одним из самых высоких объектов туристической инфраструктуры в столице Дагестана.

Тат Гаспарян