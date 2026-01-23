На Ставрополье свыше 70 многоэтажек остались без тепла

Коммунальные службы Кисловодска и Невинномысска борются с авариями на теплосетях: 24 многоквартирных дома в Кисловодске и 49 в Невинномысске остались без отопления. Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил в своем Telegram-канале о приостановке работы котельной на Замковой, 72 из-за повышенной подпитки системы. Специалисты ищут утечку теплоносителя, вероятно, в подвале одного из домов; под отключение попали здания по улицам Жмакина (56, 58), Замковая (68), Красивая (1, 3, 7, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 45, 32), Челюскинцев (5, 5б, 16, 16а, 34), Белинского (11, 14).

В Невинномысске ГУП СК «Крайтеплоэнерго» зафиксировало прорыв теплосетей, из-за чего без тепла остались 49 МКД на переулках Клубный и Крымский, улицах Чайковского, Менделеева, Павлова, Гагарина, а также шесть соцобъектов: колледж на Павлова, 17, два детских сада на Гагарина, школа №9 на Чайковского, городская больница на Павлова и ДК «Горького». Аварийные бригады уже работают на месте, устраняют повреждения и восстанавливают давление. Мэр Невинномысска Михаил Миненков ранее отмечал, что подобные инциденты часто провоцирует воровство горячей воды жителями: в декабре 2025-го сливали до 500 тонн теплоносителя в канализацию, что разбалансировало сети и привело к авариям.

Кисловодск переживает серию подобных сбоев на фоне зимних холодов. 9 января 2026 года из-за падения давления на тепломагистрали отключили более 150 домов; бригадам «Теплоэнерго Кисловодск» пришлось искать прорыв. 15–16 января авария в котельной на Минеральной, 25 вывела из строя котел, оставив без тепла и горячей воды дома на 13 улицах, включая Седлогорскую, Целинную, Кирова, Орджоникидзе, Жуковского, Коллективную, Осипенко и Широкую. Еще ранее, 2 января, котел №2 на той же котельной сломался окончательно — предприятие запланировало торги на новое оборудование. Такие поломки повторяются с ноября 2025-го: останавливались котельные на Набережной и Замковой, затрагивая улицы Расковой, Марцинкевича, Пионерскую.

Эксперты связывают проблемы с износом инфраструктуры Ставропольского края: теплосети изнашиваются на 60–70%, а воровство усугубляет ситуацию. В Невинномысске правоохранители уже проверяют подвалы и предприятия на незаконный слив воды. Частые аварии вызывают недовольство: в октябре 2025-го Кисловодск уже сталкивался с полным коммунальным коллапсом. Власти обещают модернизацию сетей, но зима выявляет системные риски.

Станислав Маслаков