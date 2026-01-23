Коммунальные службы Ставрополья переведены в режим повышенной готовности

Из-за надвигающейся непогоды коммунальные службы Ставропольского края переведены в режим повышенной готовности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Владимир Владимиров.

«В выходные ожидаются снегопады, налипание снега, гололед. Действие режима повышенной готовности поможет быстро направить краевые ресурсы на ликвидацию последствий возможных нештатных ситуаций»,— отметил губернатор.

Краевым МинЖКХ и Минэнерго, ресурсоснабжающим предприятиям поручено обеспечить быстрое реагирование аварийных бригад, Миндору — мониторить обстановку на дорогах, а Госжилинспекции и главам территорий — контролировать уборку снега на улицах и во дворах.

Господин Владимиров попросил все службы вовремя реагировать на запросы людей в соцсетях.

Наталья Белоштейн