В Ставропольском крае объявлено предупреждение о сильном снеге

На территории Ставрополья объявлено штормовое предупреждение о сильном снеге. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Ставропольского Гидрометцентра, с 18:00-21:00 и до конца суток 23 января и далее в течение суток 24 и 25 января местами ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом и мокрого снега.

Кроме этого, прогнозируются сильный гололед, налипание мокрого снега и гололедно-изморозевые отложения на проводах и ветвях деревьев.

Жителей и гостей края призвали быть осторожными.

Наталья Белоштейн

