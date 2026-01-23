Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье мошенники вынудили школьницу перевести 270 тысяч рублей

В Ипатовском округ мошенники обманом вынудили восьмилетнюю школьницу перевести с банковского счета матери 270 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве пояснили, что новая знакомая в онлайн-игре предложила в подарок внутриигровую валюту, для ее получения пострадавшая должна была перейти в мессенджер, где другой злоумышленник под надуманными угрозами вынудил школьницу взять телефон матери и через банковское приложение отсканировать предоставленный ей QR-код.

«В дальнейшем мошенники провели несколько транзакций, а с банковского счета заявительницы списалось в общей сложности более 270 тыс. руб.»,— отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Наталья Белоштейн

