В Ставрополе будут судить преступную группу за 38 попыток сбыта наркотиков

Пятерых участников организованной группы обвинили в 38 попытках сбыта наркотиков в Ставропольском крае (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Запрещенные вещества фигуранты намеревались продать с помощью закладок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

По версии следствия, в незаконную деятельность обвиняемых вовлек неустановленный владелец интернет-магазина. Один из фигурантов был назначен оптовым курьером, он получал крупные партии запрещенных веществ. Остальные фигуранты размещали наркотики, расфасованные на малые дозы, в тайниках на территории Ставрополя, Петровского и Кочубеевского округах.

«В результате обысков по местам жительства участников организованной группы, а также в используемых ими автомобилях и тайниках обнаружены наркотические средства синтетического происхождения общей массой около 1,5 кг»,— сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит Промышленный районный суд Ставрополя.

Наталья Белоштейн