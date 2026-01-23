В Ростове заменят 36% автобусных остановок на «умные» к 2030 году

В январе 2026 года в Ростове-на-Дону установлено 63 «умных» остановочных комплекса, что соответствует 5% от общего количества. Увеличить долю «умных» остановок до 36% планируют к 2030 году. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на информацию пресс-службы городской администрации.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На данный момент в Ростове действуют боле 1,2 тыс. остановочных пунктов.

«В рамках заключенного концессионного соглашения между муниципальным образованием «Город Ростов-на-Дону» и ООО «АПР-Сити/ТВД» запланирована установка 450 новых «умных» остановочных комплексов поэтапно в течение пяти лет»,— отмечают в муниципалитете.

В рамках этого же концессионного соглашения в 2026 году в донской столице установят 100 «умных» остановочных комплексов.

Наталья Белоштейн