На Дону ушла из жизни народный учитель России Елена Нечитайлова

В Ростовской области не стало единственного народного учителя России Елены Нечитайловой. Об этом сообщает в своем Telegram-канале заместитель губернатора Андрей Фатеев.

Фото: Telegram-канал заместитель губернатора Ростовской области Андрея Фатеева

Елена Нечитайлова окончила Цимлянскую среднюю школу № 1 с золотой медалью, а после Ростовского государственного университета вернулась в родную школу учителем химии.

В 2008 году Елена Викторовна вошла в число финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года России». Она дважды становилась победителем конкурса «Лучший учитель» национального проекта «Образование». В 2015 году ей присвоено почетное звание «Народный учитель Российской Федерации».

Елена Викторовна Нечитайлова преподавала более 38 лет. Ее ученики показывали высокие результаты на итоговой аттестации, а также на конкурсах и олимпиадах различных уровней.

Наталья Белоштейн

