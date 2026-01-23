Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
По делу долга ФК «Ростов» за аренду участка назначена экспертиза

Арбитражный суд Ростовской области назначил судебную экспертизу по делу взыскания с ФК «Ростов» задолженности за аренду земельного участка в размере 475,8 млн руб. С соответствующим иском клуб обратился ранее. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Эксперты установят соответствие оценочной деятельности требованиям законодательства РФ и определят величину годовой арендной платы земельного участка для строительства тренировочной базы ростовского ФК.

Экспертизу проведет ООО «Экспертные решения» (эксперт Анна Шевчук).

Мария Хоперская

