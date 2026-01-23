Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Минеральных Водах в автоаварии пострадали три человека

В Минеральных Водах в ДТП пострадали три человека. Авария случилась днем 22 января на улице Клары Цеткин, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2109» не уступил дорогу «Газели» на перекрестке. Автомобиль столкнулись.

В результате случившегося пострадали 18-летний водитель легковушки, 15-летний и 16-летний пассажиры. Автомобилист, как выяснилось, не имеет водительского удостоверения. На момент автоаварии был трезв.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская

Новости компаний Все