В Минеральных Водах в автоаварии пострадали три человека
В Минеральных Водах в ДТП пострадали три человека. Авария случилась днем 22 января на улице Клары Цеткин, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2109» не уступил дорогу «Газели» на перекрестке. Автомобиль столкнулись.
В результате случившегося пострадали 18-летний водитель легковушки, 15-летний и 16-летний пассажиры. Автомобилист, как выяснилось, не имеет водительского удостоверения. На момент автоаварии был трезв.
Детальные обстоятельства происшествия уточняются.