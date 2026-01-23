ЦУР Дагестана обнаружил с начала года семь дипфейков с Сергеем Меликовым

С начала 2026 года в Дагестане с выявили семь дипфейков с главой региона Сергеем Меликовым. Об этом сообщил руководитель ЦУР Исрафил Исрафилов.

«С началом года аналитики ЦУР наблюдают увеличение количества фейковой информации в регионе. Особенно популярны подделки видео и аудиоматериалов, где фигурирует глава Дагестана Сергей Меликов, всего таких дипфейков выявлено семь»,—резюмировал Исрафил Исрафилов.

С 1 по 22 января было зафиксировано 15 фейков, из которых девять оказались дипфейками. Пресс-служба главы республики оперативно опровергает ложные сведения.

Мария Хоперская