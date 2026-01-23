За два года заболеваемость алкоголизмом на Ставрополье уменьшилась на 16%

За два года уровень заболеваемости алкоголизмом и сопутствующими психозами в Ставропольском крае снизился с 27,2 случая в 2023 году до 22,9 случаев в 2025 году. Данные подсчитывались на 100 тыс. населения. Об этом сообщили «РБК Кавказ» со ссылкой на региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2023 году заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза составляла 27,2 случая, а в 2024 году — 27,3.

Вместе с тем, розничные продажи алкоголя в регионе в 2023 году составляли 3,6 л этанола, в 2024 году — около 3,9 л. Несмотря на то, что плановое значение потребления на 2025 год — 4,49 л этанола, фактическое потребление сейчас составляет 3,72 л этанола на человека.

Мария Хоперская