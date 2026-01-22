В Иноземцеве 30 домов остались без газа из-за ДТП
В поселке Иноземцево произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к повреждению распределительного газопровода. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Кисловодска Евгений Бакулин.
Авария произошла на улице Садовой в районе дома 187. В результате инцидента газоснабжение было аварийно отключено у 30 абонентов.
Подача газа возобновится после устранения последствий ДТП и восстановления поврежденного участка газопровода.