В Иноземцеве 30 домов остались без газа из-за ДТП

В поселке Иноземцево произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к повреждению распределительного газопровода. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Кисловодска Евгений Бакулин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла на улице Садовой в районе дома 187. В результате инцидента газоснабжение было аварийно отключено у 30 абонентов.

Подача газа возобновится после устранения последствий ДТП и восстановления поврежденного участка газопровода.

Константин Соловьев

