Главные новости за 22 января. Кавказ

Арбитражный суд Республики Дагестан отказал компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» в удовлетворении исковых требований к четырем министерствам региона. Газовая компания подала апелляционную жалобу на решение суда.

Российские виноделы в 2025 году значительно нарастили выпуск виноградных вин, особенно на Северном Кавказе. Общий объем по стране достиг 36,9 млн дал, что превысило прошлогодний показатель на 13,6%. Регионы Северо-Кавказского федерального округа отличились рекордным скачком — производство выросло в 1,4 раза и составило 7,6 млн.

Кайтагский районный суд рассмотрит уголовные дела, возбужденные в отношении бывшего главы администрации района, его заместителя и главного специалиста отдела строительства. Чиновников подозревают в присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ), злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 и 2 ст. 286 УК РФ).

Туристический поток в Кабардино-Балкарию по итогам 2025 года превысил 2 млн человек. Количество гостиниц и санаториев в регионе за прошлый год выросло до 627, общее число койко-мест превысило 22 тыс.

В Ставропольском крае более 52 тыс. семей, воспитывающих троих и более детей, получают социальные выплаты. Каждый год их количество увеличивается примерно на 1,5 тыс.