Микрозаймы на Юге России сократились на 6,5%

Рынок микрофинансирования в Южном макрорегионе России в III квартале 2025 года просел на 6,5% по сравнению со II кварталом. Жители и бизнесы заключили с МФО почти 3,5 млн договоров на 74,7 млрд руб. с января по сентябрь. Южное ГУ Банка России связывает тенденцию с федеральными мерами по борьбе с закредитованностью граждан.

Краснодарский край лидирует среди южных регионов по числу ломбардов — там работают 783 точки, Ростовская область имеет 481 филиал, Ставропольский край — 250, Волгоградская область — 245, Крым — 188. В Южном и Северо-Кавказском округах зарегистрировали 524 МФО на 1 октября: 95 микрокредитных компаний, 283 ломбарда, 110 кредитных кооперативов и 36 сельхозкооперативов. Клиенты предпочитают микрокредитные компании и ломбарды — на них приходится свыше 90% займов.

Микрокредитные компании выдали более 2 млн договоров на 38,4 млрд руб. Ломбарды заключили 1,3 млн контрактов на 30 млрд руб., из них 94% — под залог ювелирки. Федеральная динамика подтверждает тренд: по России объем выдач МФО в III квартале упал на 5% до 506 млрд руб., хотя год к году рост составил 32%. ЦБ отмечает охлаждение рынка из-за макропруденциальных лимитов, которые ограничивают потребительские микрозаймы во второй раз за 2025 год после январской сезонной просадки.

Кубань укрепила лидерство: регион занял первое место в топ-10 по льготным микрозаймам через сервис МСП.РФ — 2,4 млрд руб. в 2025 году. В первом полугодии ломбарды края выдали займы на 3,9 млрд руб., что на 74% больше, чем годом ранее, средняя сумма превысила 21 тыс. руб. Банк России усиливает контроль за ломбардами, где Краснодарский край входит в тройку лидеров с Москвой.

Эксперты прогнозируют дальнейшее замедление: независимые МФО нарастили выдачи на 3%, но банковские и кэптивные сократили на 9–12%. В Ставропольском крае, где работают 250 ломбардов, рынок следует общему тренду, хотя сельхозкооперативы сохраняют нишу. Регулятор фокусируется на защите заемщиков, совершенствуя законы о залогах и ставках.

Станислав Маслаков