На Ставрополье возбудили дело в отношении владельца кафе, где произошел взрыв

В Кочубеевском районе возбудили административное дело в отношении владельца кафе «Айшат», где в результате взрыва газа пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

Происшествие случилось в заведении общественного питания 17 января на 232-м км федеральной автодороги «Кавказ». Следствие установило, что собственник здания нарушил правила о пожарной безопасности, а конкретнее неправильно содержал газовые баллоны. В результате инцидента пострадали три сотрудника и пять посетителей заведения.

Владельца оштрафовали по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Предпринимателю также направлено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Константин Соловьев