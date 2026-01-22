Дача инженера Свирчевского в Ессентуках получила охранный статус

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия утвердило предмет охраны для дачи «Капри» инженера Теофила Свирчевского. Соответствующий приказ подписала начальник ведомства Анна Конева. Документ опубликован на портале правовой информации.

Историческое здание 1905 года постройки расположено в Ессентуках на улице Гааза, дом 1. Памятник архитектуры имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Проект предмета охраны разработало общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-реставрационный центр КМВ». Документ определяет конкретные параметры здания, подлежащие сохранению.

Под охрану взяты объемно-пространственные характеристики четырехэтажного строения сложной формы с закругленным северо-восточным углом. Защите подлежат наружные и внутренние стены цокольного, первого и второго этажей, исторические оконные и дверные проемы.

Охранному режиму подчинены планировочная организация лестниц, открытых террас и лоджий, конструкции перекрытий цокольного этажа. Сохранению подлежит многоскатная кровля сложной формы с металлическим покрытием красно-коричневого цвета.

Сведения о памятнике внесут в автоматизированную информационную систему «Единый государственный реестр объектов культурного наследия».

Историческую дачу «Капри» в Пятигорске передали частным владельцам в начале XXI века после десятилетий государственного управления. Пансион построил в 1907-1910 годах гражданский инженер-строитель Теофил Свирчевский. Он арендовал земельный участок на левой стороне улицы Гаазова и возвел двухэтажное здание с высокой мансардой в виде старинного замка. По разным версиям, в постройке было от 16 до 24 комнат. Основой сооружения стал машукский камень, внутреннее оформление выполнили из лиственницы.

После революции дачу национализировали. С конца 1960-х годов до распада СССР в здании располагался корпус «Замок» санатория «Коммунист».

Архитектурный памятник выполнен в стиле модерн. Внутреннее убранство включает своды Монье в цоколе, кованое ограждение лестницы со сложным геометрическим рисунком и лепной карниз с растительным орнаментом в вестибюле.