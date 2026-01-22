В Дагестане главу муниципалитета подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Дагестане следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего руководителя муниципального образования Гунибского района по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в январе 2023 года обвиняемый подписал поддельные документы о выполнении работ на строительстве водопровода в селе Шулани, зная об их незавершенности. После этого он заставил бухгалтера оплатить фиктивные услуги. В результате коммерческая организация незаконно получила более 1 млн руб. из муниципального бюджета.

Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Кайтагский районный суд рассмотрит уголовные дела, возбужденные в отношении бывшего главы администрации района, его заместителя и главного специалиста отдела строительства. Чиновников подозревают в присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ), злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 и 2 ст. 286 УК РФ).

Константин Соловьев